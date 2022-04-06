Бывший мэр Рубежного "сливает" оккупантам информацию о проукраинских активистах — Гайдай

Президент подписал указ о введении военно-гражданской администрации в Рубежном, после чего бывший мэр стал не нужен даже оккупантам.

Бывший мэр Рубежного Сергей Хортов после того, как перешел на сторону российских оккупантов, начал еще и передавать им информацию о проукраинских активистах. Однако планы предателя удалось нарушить.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире канала Дом.

"Вот этот последний случай с мэром Рубежного. Там совсем все плохо. В том плане, что мэр, кроме перешедшего на сторону оккупантов, он еще и активно с ними сотрудничает в плане выявления украинских активистов. Он их просто сдает", — заявил Гайдай.

По его словам, захватчики хотели сделать фейковую "картинку, как мэр города передает им ключи, и как их с радостью встречают", однако планы оккупантов удалось сломать.

Так, Гайдай сделал представление на президента Украины Владимира Зеленского, а он, в свою очередь, подписал указ о введении военно-гражданской администрации в Рубежном. То есть бывший мэр Хорта "теперь никто" и не нужен даже оккупантам.

Напомним, ранее городской голова Рубежного Северодонецкого района Луганской области Сергей Хортив, известный в прошлом поддержкой сепаратистов, снова переметнулся на сторону российских оккупантов.

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