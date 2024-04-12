Бывший министр обороны Резников нашел новую работу: все детали

Экс-министр обороны Украины Алексей Резников стал новым директором Программы безопасности и обороны (Ukrainian Institute for the Future) в Институте будущего.

Об этом сообщил соучредитель Украинского института будущего Игорь Лиски в Facebook.

Он опубликовал совместное фото с Резниковым. На фото также присутствует еще один соучредитель Безопасных и оборонных программ Анатолий Амелин.

Фото: Facebook

«Сейчас это самое актуальное направление, и мы верим, что именно Алексей Резников сможет дать свежий толчок в сфере обороны и безопасности нашей страны. Ждем ваших идей, мнений и сотрудничества. Обещаем новый уровень аналитики, содержания и дискуссии”, — заявил Игорь Лиски.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада поддержала отставку Алексея Резникова с должности главы Министерства обороны Украины. Чем запомнился экс-министр обороны – читайте в материале.

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