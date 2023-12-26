Бывший нардеп, который сейчас на фронте, позвал своих коллег в окопы: "Включите себя в проект"

Луценко предлагает, чтобы от каждой фракции по 10% народных депутатов на полгода уходили на войну.

Народный депутат ВР 8 созыва, который сейчас служит в ВСУ, Игорь Луценко отреагировал на обновленный проект о мобилизации, который внесли в Раду, и позвал нардепов в окопы.

Об этом он написал на странице в фейсбуке.

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В обновленном законопроекте о мобилизации и военном учете действующие народные депутаты Украины и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым имеют право на отсрочку.

"Вот вскоре вы проголосуете закон о новых правилах мобилизации. По сути, ваш этот состав направит на фронт еще несколько сотен тысяч людей, из которых какая-то часть погибнет, потому что такая реальность. С другой стороны, парламент сейчас совсем сошел на псы — военное положение, работает жесткая вертикаль, контролировать что-то тяжело, от медиа отдаленный и т.п.. И вот именно сейчас есть тот момент, когда можно реабилитироваться и получить уважение общества", — написал он.

Луценко предлагает, чтобы от каждой фракции по 10% народных депутатов на полгода уходили на войну. Затем, чтобы на смену им приходили другие нардепы. И так по кругу.

"Выбрать жеребьевкой или добровольно, безразлично. На полгода всего-навсего, но не на штабные должности, а в поля. Аэроразведчиками, снайперами, водителями, радфоразведкой. Чтобы показать другим гражданам, как надо делать. И тогда никто не будет претензий, что голосовали и посылали кого-то насмерть, а сами сидели в тепле под защитой ПВО.

По его мнению, такой подход поднимет "как престих парламента вообще, так и каждого отдельного нардепа в частности".

"А если нет — будет хуже, вам многое вспомнят, правдиво или нет, но точно вспомнят. Включите так себя в этот законопроект, не пожалеете", — подытожил он.

Напомним, 25 декабря поздно вечером в Верховную Раду Украины внесли новый законопроект об изменениях в проведение мобилизации и военного учета. Украинцы гневно реагируют на перемены.

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