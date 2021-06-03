Бывший нардеп от "Партии Регионов" Левченко вернулся в Украину после 6 лет скрывательства

Именно он помог Губареву в 2014 году озвучить "ультиматум" в Донецком горсовете.

Бывший нардеп от "Партии Регионов" Николай Левченко, которого объявляли в розыск, вернулся из России в Украину. Все уголовные дела против него закрыли.

Об этом пишет журналист Денис Казанский.

Николай Левченко с 2015 скрывался в России от правосудия. "Все уголовные дела против него в Украине закрыты. Именно Николай Левченко 28 февраля 2014 помог Павлу Губареву озвучить свой "ультиматум" на сессии Донецкого городского совета. После этого в Донецке начались беспорядки, которые позже переросли в боевые действия", — написал Казанский.

Фото из социальных сетей

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывала о деталях нового скандала вокруг пророссийского блогера Анатолия Шария.

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