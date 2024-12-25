Бывший одесский военком вышел из СИЗО и снова был задержан: в чем дело

Кроме того, суд передал в управление АРМА испанскую недвижимость и автомобили семьи Евгения Борисова.

Сотрудники ГБР задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в 39 364 млн грн.

Об этом Госбюро расследований сообщило 25 декабря. Там не назвали имени задержанного, однако из контекста ясно, что речь идет именно о Борисове.

Работники ГБР задержали бывшего одесского военкома после того, как за него был внесен залог. Бюро получило информацию, что после выхода из изолятора экс-начальник ТЦК планировал скрываться от следствия, в частности уехать за границу.

Более того, Борисов получил еще одно подозрение.

"Он организовал себе оформление небоевой травмы, полученной даже не во время выполнения служебных обязанностей, как связанной с защитой Родины. На основании ошибочного решения служебной проверки и соответственно вывода МСЭК ему было безосновательно начислено дополнительное вознаграждение на общую сумму 165 480 грн за период апрель-июнь 2022 года. Сейчас ему сообщено о подозрении", – говорится в сообщении ГБР.

Там также отметили, что в рамках другого уголовного производства суд передал в управление АРМА имущество семьи Борисова. Речь идет о недвижимости матери и жены: дом площадью 857 кв. м стоимостью 4 млн евро и офис площадью 223,9 кв. м стоимостью 510 млн евро на испанском курорте Марбелья.

Также суд передал АРМА автомобили, которыми владели жена, мать и теща бывшего военкома. Это MERCEDES-BENZ EQV стоимостью 2,9 млн. грн., Mercedes-Benz G 63 AMG стоимостью 8,4 млн. грн. и Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 3 млн. грн.

Напомним, в октябре дело Борисова было передано в суд. Его подозревают в подлоге документов, уклонении от военной службы и незаконном обогащении.

К слову, Борисова уже задерживали после внесения залога и выхода из СИЗО. Случилось это в мае 2024 года. Тогда в ГБР тоже сообщали, что фигурант планировал скрываться за границей.

Читайте также: