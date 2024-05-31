Бывший пленник, возвращаясь домой, щемяще исполнил патриотическую песню: видео

Песню Тараса Петриненко "Украина" в советское время называли неофициальным национальным гимном.

Во время возвращения домой из российского плена украинский военнослужащий Константин Миргородский спел патриотическую песню, которую подхватили его боевые товарищи.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Суспільного".

"Украина, Украина, верное сердце твоего сына я кладу тебе к ногам", — пел украинский боец, вкладывая в эти слова всю свою душу, израненную разлукой с Родиной и своими родными.

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По словам жены, Константин два года провел во вражеском плену.

Песню Тараса Петриненко "Украина", которую он так щемяще исполнил, в советское время называли неофициальным национальным гимном.

Бывший пленник, возвращаясь домой, щемяще исполнил патриотическую песню

Ранее освобожденные из российского плена украинские военные со слезами на глазах поделились эмоциями от возвращения на Родину.

Напомним, после продолжительного перерыва в пятницу, 31 мая, состоялся новый обмен пленными. Домой из российского плена вернулись 75 украинцев – воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских.

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