Бывший пленник, возвращаясь домой, щемяще исполнил патриотическую песню: видео

Песню Тараса Петриненко "Украина" в советское время называли неофициальным национальным гимном.
Во время возвращения домой из российского плена украинский военнослужащий Константин Миргородский спел патриотическую песню, которую подхватили его боевые товарищи.
Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Суспільного".
"Украина, Украина, верное сердце твоего сына я кладу тебе к ногам", — пел украинский боец, вкладывая в эти слова всю свою душу, израненную разлукой с Родиной и своими родными.
По словам жены, Константин два года провел во вражеском плену.
Песню Тараса Петриненко "Украина", которую он так щемяще исполнил, в советское время называли неофициальным национальным гимном.
Ранее освобожденные из российского плена украинские военные со слезами на глазах поделились эмоциями от возвращения на Родину.
Напомним, после продолжительного перерыва в пятницу, 31 мая, состоялся новый обмен пленными. Домой из российского плена вернулись 75 украинцев – воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники, четверо гражданских.
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