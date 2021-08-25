Бывший посол в Нидерландах стал представителем Украины при Евросоюзе и Евроатоме

Президент Зеленский подписал соответствующий указ.
Профессиональный дипломат Всеволод Ченцов будет представлять Украину при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии (Евратом, ЕАЭС).
Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского опубликован в среду, 25 августа, на официальном сайте главы государства.
47-летний Всеволод Ченцов находится на дипломатической службе с 1996 года. Ранее он работал в посольствах Украины в Турции и Польше, а также в представительстве Украины при Европейском Союзе. В свое время он возглавлял департамент ЕС в МИД Украины, был постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
До 6 апреля 2021 года Ченцов занимал должность посла Украины в Нидерландах.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил послов в четырех странах: в Танзании, Индонезии, Австрии и Турции.