Бывший посол в Нидерландах стал представителем Украины при Евросоюзе и Евроатоме

Бывший посол в Нидерландах стал представителем Украины при Евросоюзе и Евроатоме

Президент Зеленский подписал соответствующий указ.

Профессиональный дипломат Всеволод Ченцов будет представлять Украину при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии (Евратом, ЕАЭС).

Соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского опубликован в среду, 25 августа, на официальном сайте главы государства.

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47-летний Всеволод Ченцов находится на дипломатической службе с 1996 года. Ранее он работал в посольствах Украины в Турции и Польше, а также в представительстве Украины при Европейском Союзе. В свое время он возглавлял департамент ЕС в МИД Украины, был постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

До 6 апреля 2021 года Ченцов занимал должность посла Украины в Нидерландах.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил послов в четырех странах: в Танзании, Индонезии, Австрии и Турции.

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