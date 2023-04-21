Бывший прокурор разведывал для россиян места минных полей и позиции HIMARS: фото, видео

Служба безопасности разоблачила еще одного российского агента в Киевской области.

В Киевской области сотрудники СБУ задержали местного адвоката, ранее работавшего в прокуратуре, но не прошедшего аттестацию и уволенного из этой структуры в 2021 году. Обиженный на власть экс-прокурор был завербован российской спецслужбой для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

“По указанию врага, он пытался заполучить карты минных полей, созданных Силами обороны на подступах к Киеву и на территории Черниговщины, а также в прифронтовых районах востока Украины. Кроме того, он разведывал возможные боевые позиции реактивных артиллерийских систем M142 HIMARS и места дислокации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами ВСУ”, — говорится в сообщении.

Выполняя задачу врага, российский агент подыскивал информаторов, которым предлагал денежное вознаграждение за секретные сведения, которые требовались оккупантам для осуществления воздушного удара по подразделениям украинских войск, а также для создания собственной карты украинских укреплений.

Сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили его деятельность, задокументировали преступные действия и задержали при передаче ему имитационных координат базирования HIMARS.

"В ходе расследования установлено, что фигурант также наладил схему нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В сделку он привлек нескольких сообщников, которые предлагали своим клиентам фиктивные документы для побега за пределы Украины”, — сообщили в СБУ.

Во время обыска у предателя обнаружены компьютерная техника, мобильные телефоны и носители информации, подтверждающие факты подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, ранее суд назначил 11,5 года лишения свободы корректировщику, приводившему российские ракеты "Калибр" на Николаев.

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