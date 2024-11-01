Бывший "регионал" сливал данные о позициях ВСУ на приграничные Сумщины

В Сумской области задержали экс-депутата от "регионалов", который шпионил за украинскими военными.

Бывшему депутату Шосткинского городского совета от запрещенной "Партии регионов" сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый собирал информацию о расположении и перемещении украинских военных, защищающих приграничья Сумской области. С этой целью он объезжал местность на собственном автомобиле и фиксировал локации подразделений ВСУ.

Собранные данные мужчина передавал кадровому сотруднику управления ФСБ по Брянской области через мессенджер под псевдонимом "Афанасий".

В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. Бывшему депутату инкриминируют часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

Напомним, ранее Служба безопасности задержала в Черновицкой области двух участников регионального центра движения "народовластие", которые шпионили за Силами обороны и пытались препятствовать мобилизации.

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