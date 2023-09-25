Бывший советник Залужного из США спрогнозировал, когда ATACMS будут в Украине

Ващингтон может одобрить передачу Украине ракет ATACMS с кассетной боевой частью уже на этой неделе.

Американские баллистические ракеты ATACMS с кассетной частью могут появиться в Украине на следующей неделе.

Об этом заявил бывший спецсоветник главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного Дэн Райс, передает Newsweek.

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По его словам, Белый дом близится к тому, чтобы наконец-то снять блокировку с поставки армейской тактической ракетной системы большой дальности MGM-140, известной как ATACMS.

"На этой неделе, скорее всего, будет одобрено решение по кассетным ракетам для HIMARS", — сказал Райс, ссылаясь на беседы с "американскими лицами, принимающими решения, и американцами, которые должны обеспечить их поставки в Украину".

Райс уже несколько месяцев работает с американскими законодателями и представителями Пентагона, добиваясь поставок боеприпасов. Он считает, что ракета ATACMS M39 с дальностью стрельбы чуть более 100 км, а также ракеты меньшей дальности M26 и M26A1, оснащенные кассетными боеприпасами, могут оказаться мощным оружием для ВСУ.

"Они, скорее всего, появятся на поле боя на следующей неделе без необходимости обучения и изменений, которые будут иметь огромное значение. Когда эти ракеты запускаются, они пересекают звуковой барьер. Для меня это звук свободы", — сказал Райс.

Заметим, что пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

Напомним, по информации The Washington Post, Джо Байден близок к решению предоставить Украине ATACMS. В издании пишут, что якобы во время личной встречи в Белом доме Байден сказал Зеленскому, что его страна впервые предоставит Украине небольшое количество ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

Американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что США дадут "ограниченные" ракеты ATACMS с гораздо меньшим радиусом дальности.

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