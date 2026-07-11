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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер стал членом Совещательного совета ДТЭК

Волкер будет давать рекомендации по энергетической безопасности, восстановлению, международным инвестициям и укреплению партнерства между Украиной и США.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Курт Волкер

Курт Волкер

Бывший Специальный представитель Государственного департамента США по Украине и экс-посол США при НАТО Курт Волкер вошел в состав Совещательного совета компании ДТЭК.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«ДТЭК, крупнейший инвестор в Украине, назначил посла Курта Волкера, бывшего Специального представителя Государственного департамента США по Украине и бывшего Посла США при НАТО, в состав своего Совещательного совета», — говорится в нем.

Отмечается, что Волкер будет давать стратегические рекомендации по энергетической безопасности, восстановлению, международным инвестициям и укреплению партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.

Он ранее занимал должность Специального представителя Государственного департамента в 2017-2019 годах. Также он занимал должность Посла США при НАТО, исполняющего обязанности помощника Государственного секретаря США по Европе и работал на руководящих должностях в НАТО и Сенате США.

«Курт Волкер уже много лет является давним поклонником Украины и одним из самых авторитетных голосов в вопросах трансатлантической безопасности. Его опыт станет неоценимым в то время, когда Украина переходит от устойчивости к восстановлению и работает над привлечением долгосрочных инвестиций, необходимых для восстановления ее энергетической системы», — отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

В то же время, Курт Волкер говорит, что ДТЭК является важной составляющей энергетической безопасности Украины и весомым игроком на европейских энергетических рынках. По его словам, он стремится поддерживать усилия компании по обеспечению энергетической безопасности Украины и развитию новых энергетических технологий.

Ранее сообщалось, что бывший посол США Джеффри Пайятта был назначен председателем Совещательного совета ДТЭК.

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Дата публикации
Количество просмотров
37
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