Бывший срочник ВСУ в Запорожье стал вражеским агентом: какие задачи выполнял

Врага интересовали геолокации командных пунктов, складов с боеприпасами и укрепрайонов Сил обороны на Запорожском направлении.
В Запорожье контрразведчики Службы безопасности задержали агента главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ). Злоумышленник шпионил за украинскими войсками, которые принимают участие в боевых действиях на южном фронте.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Демобилизованный срочник, ранее проходивший службу в одном из военных гарнизонов Украины, попал в поле зрения военной разведки РФ через своих родителей, которые проживают на временно оккупированной части территории Запорожской области и сотрудничают с российской спецслужбой.
В мае этого года он уволился в запас и поселился в областном центре. Впоследствии на него дистанционно вышел кадровый сотрудник 316-го разведцентра ГРУ, который базируется в Севастополе. Личность оккупанта уже установлена сотрудниками СБУ.
"Сначала вражеский спецслужбист запросил у своего агента координаты боевых подразделений и логистических складов воинской части, в которой бывший срочник проходил службу. Затем по заданию ГРУ РФ предатель начал обходить прифронтовый город, где скрыто фиксировал локации подразделений ВСУ и мостов, по которым они двигаются в направлении передовой”, — говорится в сообщении.
По данным контрразведки СБУ, больше всего врага интересовали геолокации командных пунктов, складов с боеприпасами и укрепрайонов Сил обороны на Запорожском направлении.
Также оккупанты хотели узнать об основных маршрутах движения, ориентировочном количестве и наименовании боевой техники ВСУ, которая направляется на передовую.
Враг планировал использовать агентурную информацию для подготовки ударов по Силам обороны с использованием управляемых авиабомб, дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии.
Служба безопасности сработала на опережение и задержала агента "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта.
На месте происшествия изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации со своим российским куратором.
На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области агента ФСБ, который готовил серию воздушных ударов по позициям украинских войск в Покровске.
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