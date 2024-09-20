Бывший срочник ВСУ в Запорожье стал вражеским агентом: какие задачи выполнял

Врага интересовали геолокации командных пунктов, складов с боеприпасами и укрепрайонов Сил обороны на Запорожском направлении.

В Запорожье контрразведчики Службы безопасности задержали агента главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ). Злоумышленник шпионил за украинскими войсками, которые принимают участие в боевых действиях на южном фронте.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Демобилизованный срочник, ранее проходивший службу в одном из военных гарнизонов Украины, попал в поле зрения военной разведки РФ через своих родителей, которые проживают на временно оккупированной части территории Запорожской области и сотрудничают с российской спецслужбой.

В мае этого года он уволился в запас и поселился в областном центре. Впоследствии на него дистанционно вышел кадровый сотрудник 316-го разведцентра ГРУ, который базируется в Севастополе. Личность оккупанта уже установлена сотрудниками СБУ.

"Сначала вражеский спецслужбист запросил у своего агента координаты боевых подразделений и логистических складов воинской части, в которой бывший срочник проходил службу. Затем по заданию ГРУ РФ предатель начал обходить прифронтовый город, где скрыто фиксировал локации подразделений ВСУ и мостов, по которым они двигаются в направлении передовой”, — говорится в сообщении.

По данным контрразведки СБУ, больше всего врага интересовали геолокации командных пунктов, складов с боеприпасами и укрепрайонов Сил обороны на Запорожском направлении.

Также оккупанты хотели узнать об основных маршрутах движения, ориентировочном количестве и наименовании боевой техники ВСУ, которая направляется на передовую.

Враг планировал использовать агентурную информацию для подготовки ударов по Силам обороны с использованием управляемых авиабомб, дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии.

Служба безопасности сработала на опережение и задержала агента "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи военного объекта.

Агент российского ГРУ, задержанный в Запорожье / Фото: СБУ

На месте происшествия изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации со своим российским куратором.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области агента ФСБ, который готовил серию воздушных ударов по позициям украинских войск в Покровске.

Пожизненное заключение с конфискацией имущества! В Одессе СБУ задержала российского агента

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