Бывший старший детектив: в Украине избрали главу Нацагентства по предотвращению коррупции

Комиссия избрала главой Нацагентства по предотвращению коррупции Виктора Павлущика — бывшего старшего детектива, руководителя отдела детективов НАБУ.

Об этом сообщает НАПК.

Виктор Павлущик старший детектив – руководитель отдела детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как отметили в НАПК, конкурсная комиссия определила, что Павлущик имеет лучшие профессиональный опыт, знания и качества для выполнения должностных обязанностей главы НАПК, а также отвечает критериям компетентности и добродетели.

Что известно о Викторе Павлущике

Павлущик получил больше всего баллов (137) по результатам тестирования общих способностей.

В 2023 году он уже участвовал в собеседовании на должность директора НАБУ, но тогда возник вопрос о недвижимости его родителей. Известно, что в 2005 году отец Павлущика приобрел квартиру в Киеве, а в 2014 году — еще одну, для сына.

Члены комиссии также интересовались тем, почему первое жилье было приобретено по цене в четыре раза ниже рыночного. Тогда детектив НАБУ отметил, что родители убедили его в реальной стоимости, а у него нет возможности оценить это имущество, передает "УП".

В декларации за 2022 год Павлущик указал 1,4 млн. гривен дохода и право пользования квартирой в столице. В его собственности также есть авто Toyota Camry 2014 года. Сыновья кандидата имели временное жилье в Румынии в рамках программы временной защиты.

Гражданская жена Павлущика Татьяна Водопьянова получила 1,2 млн. гривен доходов в НАБУ и 260 тыс. гривен от продажи машины. В ее собственности есть авто Nissan Leaf 2019 года, жилой дом и земельный участок в Бучанском районе.

В мотивационном письме Павлущик отметил, что имеет опыт работы с НАПК, в частности, в системе декларирования и спецпроверках.

Напомним, ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная Рада не сможет принять во втором чтении законопроект о мобилизации. Окончательное количество правок к нему еще неизвестно, однако их более тысячи.

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