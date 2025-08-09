Бывший телеведущий Орест Дрималовский стал спикером Минобороны: что о нем известно

Орест Дрималовский / © Минобороны Украины

Новым спикером Министерства обороны Украины стал Орест Дрималовский — военнослужащий, журналист и телеведущий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны в Telegram.

Орест Дрималовский имеет боевой опыт: он служил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в Донецкой области, где отличился исключительной службой и был награжден медалью «Крест Доблести».

В журналистике Орест работает с 2015 года. Он окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко, был корреспондентом и ведущим на телеканале «Первый Западный», а также в программе «Вікна-новини» на СТБ.

В Вооруженные Силы Украины Дрималовский присоединился в феврале 2024 года. Сейчас он официально присоединяется к команде Министерства обороны Украины в должности спикера, где будет отвечать за информационную политику ведомства.

Это назначение подчеркивает стремление Минобороны к эффективной коммуникации и усилению связи с общественностью в условиях войны.

Напомним, ранее мы писали о том, еще раньше спикером Министерства обороны Украины был украинский телеведущий и поэт, лауреат Шевченковской премии Дмитрий Лазуткин