Бывший военком Хмельнитчины погиб на Запорожье

В пятницу, 3 ноября, стало известно, что бывший военком Хмельнитчины Владимир Возный погиб на Запорожье.

Об этом сообщил глава Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич.

"Сегодня около 10.00 в боевом столкновении на Запорожском направлении в результате бомбового удара погиб полковник ВОЗНЫЙ Владимир Николаевич, бывший руководитель Хмельницкого областного ТЦК и СП", — написал чиновник в своем Facebook.

Впоследствии информацию о гибели экс-военкома подтвердил заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, а также экс-начальник Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий. Информации о времени и месте похорона Владимира Возного пока нет.

Владимир Возный/Фото: Михаил Симашкевич

Отметим, что Владимир Возный родился 22 декабря 1978 в Дунаевеччине. С 2000 года проходил службу в 128-й отдельной механизированной дивизии города Берегово Закарпатской области, а с 2003 года – в 50-м отдельном инженерно-саперном батальоне в селе Руда Каменец-Подольского района.

В 2006 году был назначен начальником отделения Каменец-Подольского военкомата. С 2013 по 2014 годы возглавлял Летичевско-Старосинявский военкомат, с 2014 по 2015 – Чемеровецкий, а с июля 2015 – Каменец-Подольский военкомат. В марте 2022 года он был назначен главой областного ТЦК.

Был награжден отличиями ВСУ, в 2014 году участвовал в АТО.

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