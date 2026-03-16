Бывший военный обманул Минобороны почти на миллион гривен: что он совершил

Бывший солдат-сапер одной из воинских частей Львовщины незаконно получил более 805 тысяч гривен государственной помощи, подделав документы о ранениях на фронте.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Следствие установило, что мужчина уволился со службы по состоянию здоровья в октябре 2023 года. Несмотря на то, что он не участвовал в боевых действиях и не имел фронтовых ранений, мужчина подал в военно-врачебную комиссию (ВЛК) фальшивую справку, якобы выданную его командиром. На основании подделки в медицинские документы внесли ложные данные о том, что его заболевание связано с защитой Родины. Это позволило эксвоенному установить ІІ группу инвалидности.

«В июне 2024 года на основании представленных материалов Министерство обороны Украины выплатило ему более 805 тыс. грн единовременной денежной помощи», — отмечают в прокуратуре.

Бывшему саперу сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Правоохранители устанавливают всех лиц, которые могли быть причастны к изготовлению фиктивной документации.

Напомним, правоохранители задержали двух сотрудников СБУ на вымогательстве и получении взятки. Чиновников спецслужбы разоблачили во время передачи денег, в настоящее время продолжаются следственные действия.