Бывший заместитель командира "Магуры" Шаламага, которого хейтил Маркус, возглавил 31 бригаду

Иван Шаламаго / © Громадське

Реклама

Бывший заместитель командира 47 отдельной механизированной бригады Магура Иван Шаламага, которого жестко критиковал главный сержант 47 ОМБр Валерий Маркус, возглавил 31 отдельную механизированную бригаду имени генерал-хорунжего Леонида Ступницкого.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на информацию от 31 ОМБр.

28-летний Шаламага сменил на этом посту предыдущего комбрига, полковника Сергея Смоляка, руководившего подразделением с июля 2024 года.

Реклама

В издании отмечают, что ротация комбригов состоялась на фоне активизации российского наступления в направлении Днепропетровщины, где 31 бригада удерживает позиции на Новопавловском направлении фронта.

Кто такой Иван Шаламага

Иван Шаламага «Бескид» — выпускник Львовского лицея с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут и Национальной академии сухопутных войск имени Гетьмана Петра Сагайдачного. В 21-летнем возрасте он в первый раз отправился на фронт. «Бескид» стал самым молодым командиром полка в истории украинской армии.

В ноябре 2022 года на базе полка была создана новая 47-я механизированная бригада. Шаламага стал заместителем командира бригады. Возглавил подразделение 28-летний Александр Сак «Стафф», ранее возглавлявший 3-й батальон 93-й механизированной бригады «Холодный Яр».

Известный общественности Валерий Маркус оставался в должности главного сержанта и был фактически «лицом» бригады и ее главным пиарщиком. Впоследствии между ним и Шаламагой возник конфликт.

Реклама

11 июля 2023 года на тот момент главный сержант 47 ОМБр Валерий Маркус написал рапорт, в котором попросил перевести его на более низкий пост. Он объяснял это решение тем, что руководство бригады совершает «систематические унижения сержантского корпуса», а Шаламагу назвал «аморальным дегенератом»

В серии видео, опубликованных в декабре 2024 года, Валерий Маркус обвинил Шаламагу в некомпетентности и чрезмерных амбициях.

«Самодурство командования привело к трагическим последствиям. Одно из отделений роты, с которой я шел, наткнулось на противопехотные мины. Доходило до того, что на уровне бригады вообще не происходило никакой планировки. Подразделениям просто коротко спускались задачи, а дальше командир, сидя в кресле, наблюдал, как подрываются машины», — рассказывал Маркус о командовании Шаламаги.

Он также добавил, что Иван Шаламага улучшал свое финансовое положение за счет своего поста.