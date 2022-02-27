"Царит хаос и беспредел": в захваченном Мелитополе оккупанты разграбили 11 супермаркетов одной сети

"Царит хаос и беспредел": в захваченном Мелитополе оккупанты разграбили 11 супермаркетов одной сети

В городе мародеры также врываются в магазины с техникой и одеждой и в ювелирные магазины.

Российские оккупанты совершили мародерство в 11 магазинах торговой сети АТБ в захваченном ими городе Мелитополе.

Об этом сообщили в воскресенье, 27 февраля, на официальном сайте корпорации.

"Царит хаос и полный беспредел.... Продовольственные тележки и корзины магазинов разбросаны по всему городу. Также открыты и разграблены ювелирные магазины, магазины с техникой и одеждой", — пожаловалась администрация сети.

В сообщении отметили, что к мародерству, кроме российских оккупантов, среди которых немало лиц "неславянской внешности", приобщаются и местные жители.

Владельцы сети обратились с призывом "оставаться людьми", чтобы не пришлось от стыда прятать глаза, когда война наконец закончится.

Напомним, в городе Тростянец Сумской области оккупанты также занимаются мародерством.

Читайте также: