"Царит хаос и беспредел": в захваченном Мелитополе оккупанты разграбили 11 супермаркетов одной сети

В городе мародеры также врываются в магазины с техникой и одеждой и в ювелирные магазины.
Российские оккупанты совершили мародерство в 11 магазинах торговой сети АТБ в захваченном ими городе Мелитополе.
Об этом сообщили в воскресенье, 27 февраля, на официальном сайте корпорации.
"Царит хаос и полный беспредел.... Продовольственные тележки и корзины магазинов разбросаны по всему городу. Также открыты и разграблены ювелирные магазины, магазины с техникой и одеждой", — пожаловалась администрация сети.
В сообщении отметили, что к мародерству, кроме российских оккупантов, среди которых немало лиц "неславянской внешности", приобщаются и местные жители.
Владельцы сети обратились с призывом "оставаться людьми", чтобы не пришлось от стыда прятать глаза, когда война наконец закончится.
Напомним, в городе Тростянец Сумской области оккупанты также занимаются мародерством.
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