Царит сплошной хаос: появилось новое фото уничтоженного штаба ЧФ России

Масштабы разрушений говорят сами за себя.

В результате мощного удара ВСУ здание штаба Черноморского флота РФ в Севастополе получило серьезные повреждения. В сети показали новое фото последствий прилета.

Об этом пишет "Агентство. Novosti".

Снимок показывает масштаб разрушений. На нем видно, что в здании разрушены перекрытия, а внутри царит хаос.

Последствия удара по штабу РФ в Севастополе/Фото "Агентство. Novosti"

Что известно об ударе по штабу РФ в Севастополе

В пятницу, 22 сентября, в оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы. Кафиры заявили об ударе по штабу Черноморского флота.

Впоследствии в сети опубликовали видео меткого удара Сил обороны Украины по штабу командования Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

Стало известно, кто "слив" месторасположение штаба Черноморского флота РФ. По сообщению движения "АТЭШ", это сделали сами же российские офицеры. Им предложили за это финансовое вознаграждение, сумма которого не раскрывается.

В результате мощного "хлопка" ликвидирован командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов.

Инцидент в Севастополе прокомментировали в воздушных силах ВСУ. Спикер ведомства Юрий Игнат отметил, что в течение недели захватчикам очень неспокойно на оккупированном полуострове.

Читайте также: