Царство скал и воды: как отдохнуть в Мигии Николаевской области

Царство скал и воды: как отдохнуть в Мигии Николаевской области

Хорошо отдохнуть и получить новые впечатления можно и в маленьких поселках.

Мигия расположена на берегу Южного Буга, на территории заповедника "Гранитно-степное Побужье". Это место уникальное во всех смыслах. Здесь вы найдете и зеленую природу, и скалы, и озера, и быстрые реки, и пороги.

Мигия — село старое. Его название происходит от греческого слова "емигея" (моя земля). Согласно легенде, греки увидев каменистую землю, очень похожую на родную Грецию, назвали ее своей (говорят, что это был сам Геродот).

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Другая версия происхождения названия связана с миганием казацких очагов на берегах Буга.

Инфраструктура в Мигие, по сравнению с другими местами традиционного отдыха на природе, достаточно развита: есть все необходимое для проживания, питания, водного спорта (прокат снаряжения).

Развлечения

На Мигейских порогах проводятся международные соревнования по плаванию на байдарках и рафтах, ведь здешняя байдарочный трасса занимает второе место в Украине по сложности сплава.

Мигийские пороги является частью Национального природного парка "Бугский Гард", занимающий территорию более шести тысяч гектаров. Это узкий скалистый каньон на реке Южный Буг. Именно из-за этой особенности он популярен среди любителей экстремальных водных видов спорта — рафтинга, слалома.

Безусловно, рафтинг является изюминкой Мигии. Но в последние годы здесь успешно развиваются и другие направления экстремальных развлечений. Среди них роуп-джампинг, более известный в народе под названием "тарзанка".

Любителям предлагают прыгнуть с моста высотой 35 метров над рекой Южный Буг. Мост этот — в селе Ивановка, окружающие пейзажи которого тоже завораживают.

Еще один вид развлечений в Мигии — 500-метровый скоростной спуск по крутонаклонном троссе.

Если вы не занимались никогда раньше водным туризмом, берите инструктора.

Средняя цена такого удовольствия — 250 грн с человека. Стоимость зависит от компании, которая предоставляет услуги, и маршрута. Рафтинг на короткую дистанцию длится 1-1,5 часа, на длинную — 3-3,5 часа.

Сплавляться по реке можно как в большой лодке компанией вместе с инструктором, так и самостоятельно в надувных байдарках.

Радоновое озеро

Еще одной природной достопримечательностью Мигии является радоновое озеро. Озеро, известное также как "Черное море", возникло на месте старого гранитного карьера.

Вода в нем очень чистая. Кроме полезных свойств, в озере комфортно купаться и прыгать со скал разной высоты — подводных камней нет.

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Экскурсоводы, сопровождающие сюда группы туристов, и местные старожилы рассказывают об озере много разных историй. Даже о глубине озера идут споры. По разным данным, она составляет от 24 до 46 метров. Также говорят о том, что карьер заполнился водой буквально за одну ночь, а рабочие, которые пошли вечером домой, оставив оборудования на дне котлована, утром увидели уже водную гладь. Поэтому и ходят рассказы об экскаваторе и тракторе на дне озера.

Обязательный пункт — визит в парк "Бугский Гард" с красивыми каньонами, скалами, островами, порогами Южного Буга. Здесь насчитывается 900 видов растений, 26 из которых занесены в Красную книгу Украины, и обитает 22 вида животных. А еще на Южном Буге в XIX-XX веках было возведено много водяных мельниц: часть из них сохранилась до сих пор.

Протичанская скала — место для скалолазания и пешего туризма. На вершину (40 метров) могут подняться все желающие. С нее открывается вид на речной порог Интеграл. Под скалой справа расположено место для бесплатного кемпинга и выход в реку к порогу Интеграл, а с левой — волейбольные и детские площадки, место для парковки и пляжи.

Добраться до села Мигия можно автомобилем или автобусом. Свой личный транспорт можно оставить рядом на специальной стоянке для туристов. Поездом тоже можно доехать, но потом придется еще делать пересадку на маршрутке, которая довезет до самой Мигии.

Что касается жилья, остановиться можно на базе кемпинга или в отеле. Цены - умеренные. На территории гостиничного комплекса также есть кафе, беседки с мангалами, сауна, бассейн.

Цены: в сутки с человека — 200 грн.

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