"Цель Путина — стереть Украину с карты": Байден предупредил о тяжелых днях, неделях и годах

В российского диктатора Владимира Путина цель - уничтожить Украину. Но кремлевский диктатор уже терпит поражение, а Запад будет поддерживать Украину, сколько потребуется.

Об этом заявил президент США Джо Байден на брифинге в Киеве 20 февраля.

"Мы знаем, что впереди тяжелые дни, недели и годы. Цель Путина — стереть Украину с карты. Но он уже терпит поражение, а Запад будет поддерживать Украину, сколько будет нужно", — сказал Байден.

В то же время, по словам американского президента, военная кампания Путина проваливается, российские войска потеряли половину территорий, которые им удалось захватили в начале и они понесут тяжелые потери.

"Российская экономика падает, она изолирована и встает перед трудностями", — подчеркнул Байден.

Американский президент добавил, что Путин рассчитывал на слабость Украины и разделенность Запада, которые, как он считал, были раньше. По мнению Байдена, Путин думал, что продержится дольше Запада.

"Я не думаю, что он так думает сейчас", – добавил Байден.

Напомним, 20 февраля президент США Джо Байден с неанонсированным визитом прибыл в Киев.

Байден и Зеленский провели встречу и переговоры.

По словам президента Украины, переговоры с Байденом были очень плодотворными, их результаты отразятся на поле боя.

В ходе своего визита Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 500 млн долларов. В него войдут боеприпасы и средства защиты неба над Украиной.