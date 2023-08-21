Цель России – блэкаут в Украине: министр энергетики сделал важное заявление об отключении света зимой

Министр объясняет, что блэкаута в Украине будут пытаться избежать.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко пояснил, что зимой не будут выключать свет в Украине, поскольку энергосистему активно готовят к отопительному сезону. Однако он отметил, что это будет возможно, если российские террористы не будут наносить новые ракетные удары.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Герман Галущенко отметил, что украинскую энергетическую систему активно восстанавливают после российских ракетных ударов. И при условии, что страна-террорист не устроит нового террора, то света зимой не будут выключать.

"Энергосистема будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения отопительного зимнего сезона без отключений электроэнергии. Но не исключены последствия вражеских террористических атак, которые мы не можем прогнозировать. Цель врага – достичь блэкаута в Украине. Прошлой зимой мы многому научились с точки зрения удержание энергосистемы, но удары врага могут быть модифицированы", — сказал он.

Министр подчеркнул, что отключения света возможны только, если оккупанты повторят террор.

"Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на нашу энергосистему и будут носить временный характер", — пояснил он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что украинцы должны быть готовы к тому, что Россия снова будет атаковать критическую инфраструктуру зимой, потому что хорошо знают своего врага.

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