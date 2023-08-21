Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Цель России – блэкаут в Украине: министр энергетики сделал важное заявление об отключении света зимой

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2315
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Цель России – блэкаут в Украине: министр энергетики сделал важное заявление об отключении света зимой

Герман Галущенко. Фото: Прессслужба Минэнерго

Министр объясняет, что блэкаута в Украине будут пытаться избежать.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко пояснил, что зимой не будут выключать свет в Украине, поскольку энергосистему активно готовят к отопительному сезону. Однако он отметил, что это будет возможно, если российские террористы не будут наносить новые ракетные удары.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Герман Галущенко отметил, что украинскую энергетическую систему активно восстанавливают после российских ракетных ударов. И при условии, что страна-террорист не устроит нового террора, то света зимой не будут выключать.

"Энергосистема будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения отопительного зимнего сезона без отключений электроэнергии. Но не исключены последствия вражеских террористических атак, которые мы не можем прогнозировать. Цель врага – достичь блэкаута в Украине. Прошлой зимой мы многому научились с точки зрения удержание энергосистемы, но удары врага могут быть модифицированы", — сказал он.

Министр подчеркнул, что отключения света возможны только, если оккупанты повторят террор.

"Если и будут отключения света, то они будут следствием атак на нашу энергосистему и будут носить временный характер", — пояснил он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что украинцы должны быть готовы к тому, что Россия снова будет атаковать критическую инфраструктуру зимой, потому что хорошо знают своего врага.

Читайте также:

Что будет со светом в осенне-зимний период – директор Центра исследования энергетики Александр Харченко

Что будет со светом в осенне-зимний период – директор Центра исследования энергетики Александр Харченко

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2315
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация