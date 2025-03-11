Цель России в войне против Украины: опрос показал, что думают украинцы

По данным опроса, 66% украинцев считают, что главная цель России – уничтожение Украины и ее народа.
Подавляющее большинство украинцев убеждены, что Россия не намерена ограничиться сохранением захваченных территорий и будет продолжать агрессию.
Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в феврале-марте 2025 года.
Какую цель преследует Россия в войне против Украины?
По данным опроса, 66% украинцев считают, что главная цель России – уничтожение Украины и ее народа. Среди них:
- 28% убеждены, что Россия хочет осуществить физический геноцид украинцев;
- 38% считают, что цель — захват всей или большей части Украины и ликвидация украинской государственности и нации.
Еще 14% опрошенных считают, что Россия стремится установить в Украине марионеточное правительство после полной оккупации страны.
Только 7% украинцев считают, что РФ ограничится захватом Донбасса, Херсона и Запорожья.
Украинцы не верят в "ограниченные" цели Кремля
В общей сложности 87% опрошенных считают, что Россия не остановится на уже оккупированных территориях.
В то же время, только 4% украинцев убеждены, что Москва просто хочет сохранить уже восторженные регионы, а 3% поддерживают российский нарратив о "денацификации" и "демилитаризации" Украины.
Еще 7% затруднились с ответом.
Как распределились мнения по регионам
Абсолютное большинство украинцев во всех регионах считают, что Россия не остановится на оккупированных территориях:
- 90% – в Западной Украине,
- 89% – в Центральной,
- 80% – на Юге и Востоке.
При этом наибольший процент тех, кто считает, что Россия стремится к физическому геноциду или полному уничтожению Украины, зафиксирован на:
- Западе – 70%,
- в Центре – 68%,
- на Юге – 62%,
- на Востоке – 46%.
Воздействие на общественные настроения
По мнению социологов, чем больше украинцы испытывают угрозу, тем более решительно они настроены на продолжение борьбы. В то же время, распространение идей о возможной "готовности России к миру" на условиях компромисса может негативно влиять на внутреннюю мобилизацию общества.
Исследование проводилось с 14 февраля по 4 марта 2025 методом телефонного опроса. В нем приняли участие 985 респондентов из всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 3,3%.
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