"Цель удара достигнута": в Минобороны РФ похвастались массированной атакой по Украине

В России похвастались, что "все объекты поражены, цель удара достигнута".

В Министерстве страны-агрессорки цинично прокомментировало сегодняшнюю массированную атаку по Украине, которая унесла жизни гражданских.

Об этом пишут пропагандисты со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

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Там похвастались, что "все объекты поражены, цель удара достигнута".

"Российские военные утром нанесли удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины, которые производили ремонт и производство авиадвигателей, радиооборудования, минометных боеприпасов", — говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Напомним, к утру 15 февраля Россия атаковала Украину. Взрывы звучали в Киеве, Львове, Запорожье, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Ивано-Франковской. Что известно о последствиях и раненых — читайте ЗДЕСЬ.