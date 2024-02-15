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"Цель удара достигнута": в Минобороны РФ похвастались массированной атакой по Украине

"Цель удара достигнута": в Минобороны РФ похвастались массированной атакой по Украине

Последствия ракетного удара по Львову 15 февраля/Фото: Телеграмм-канал Андрея Садового

В России похвастались, что "все объекты поражены, цель удара достигнута".

В Министерстве страны-агрессорки цинично прокомментировало сегодняшнюю массированную атаку по Украине, которая унесла жизни гражданских.

Об этом пишут пропагандисты со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Там похвастались, что "все объекты поражены, цель удара достигнута".

"Российские военные утром нанесли удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины, которые производили ремонт и производство авиадвигателей, радиооборудования, минометных боеприпасов", — говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Напомним, к утру 15 февраля Россия атаковала Украину. Взрывы звучали в Киеве, Львове, Запорожье, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Ивано-Франковской. Что известно о последствиях и раненых — читайте ЗДЕСЬ.

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