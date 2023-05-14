"Цель удара достигнута": в Минобороны РФ "похвастались" ракетными ударами по Тернополю

Из-за российской атаки пострадали два человека.
В Министерстве обороны страны-террористки России признали, что обстреляли Тернополь ночью 14 мая, заявив о "достигнутой цели и пораженных объектах".
Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на заявление Минобороны РФ.
Также там заявляют, что в ночь на 14 мая якобы нанесли удар по городу Петропавловка Днепропетровской области. Украинская сторона об этом не сообщала.
"В районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области нанесен удар по пунктам дислокации ВСУ и складов, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 14 мая Россия снова атаковала Украину ракетами и беспилотником. В частности, зафиксировали попадания в Тернополе. По данным спасателей, российские кафиры дважды атаковали Тернополь: после полуночи и под утро. В первый раз предварительно произошло попадание обломков крылатой ракеты в складские помещения, возник пожар. Под утро улар пришелся на гражданские дома.
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