"Цель удара достигнута": в Минобороны РФ "похвастались" ракетными ударами по Тернополю

В Министерстве обороны страны-террористки России признали, что обстреляли Тернополь ночью 14 мая, заявив о "достигнутой цели и пораженных объектах".

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

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Также там заявляют, что в ночь на 14 мая якобы нанесли удар по городу Петропавловка Днепропетровской области. Украинская сторона об этом не сообщала.

"В районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области нанесен удар по пунктам дислокации ВСУ и складов, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 мая Россия снова атаковала Украину ракетами и беспилотником. В частности, зафиксировали попадания в Тернополе. По данным спасателей, российские кафиры дважды атаковали Тернополь: после полуночи и под утро. В первый раз предварительно произошло попадание обломков крылатой ракеты в складские помещения, возник пожар. Под утро улар пришелся на гражданские дома.

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