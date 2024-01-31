"Цель – защитить цивилизованный мир": как устроен Интернациональный легион и кто воюет за Украину

Сегодня именно Украина является страной, которая защищает всю Европу. На нашей стороне в составе Интернационального легиона воюют тысячи иностранцев. Они часто оставляют дома все, чтобы защищать право на свободу и отстаивать общие ценности.

Больше о деятельности легиона рассказал военный Ян с позывным "Кеноби" в интервью проекту "Украинский свидетель".

Все ради Украины и мира

По словам Кеноби, командное звено, а именно офицерский и сержантский состав, составляют украинцы. В пехотный взвод, включая его командира, входят иностранцы. В легионе воюют люди разных национальностей, религиозных и политических взглядов. Они приезжают в Украину со всего мира.

"90% людей сюда приходят с целью защиты цивилизованного мира. Многие понимают: если Украина не выдержит этого нашествия, то следующими могут "посыпаться" страны Балтии, ближайшие Польша, Молдова и другие страны, в отношении которых Россия начинает заявлять о своих правах", – говорит боец.

Он также отмечает, что служить или не служить – это личный выбор каждого иностранца. Бывают случаи, когда воин провел на фронте 1-1,5 года, уехал домой восстановиться и вернулся на фронт через несколько месяцев. Следует понимать, что легионеры могут расторгнуть контракт в любой момент и покинуть Украину.

"Это граждане другого государства. Это человек, который на добровольной основе оставил все, что у него там есть, чтобы прибыть сюда. Есть такие люди, которые продают все, что есть дома, чтобы приехать в Украину", – отмечает воин.

Бойцы поражают самоотверженностью

К сожалению, недавно на фронте погиб воин из Шри-Ланки с позывным "Дантистом". По словам "Кеноби", в легионе есть действительно знаковые лица, выполняющие боевые задания на самом высоком уровне. Их отдача поражает. Был случай, когда защитник в отчаянии хотел застрелиться во время серьезного ранения. Однако он выдержал удар, самостоятельно оказал себе помощь и вышел на связь. Как утверждает "Кеноби", сохранить свою жизнь и жизнь товарищей – это уже героизм.

Однажды военные не могли унести тело легионера, погибшего во время артобстрела. Позиция была полностью уничтожена, подобраться к ней не могли, потому что враг сразу открывал огонь. Впрочем, два легионера дождались худших погодных условий, чтобы противник не мог применить дроны, и выполнили крайне сложную задачу – пробрались на линию столкновения. У них не было оружия, только средства индивидуальной защиты, лопаты и домкраты.

"До противника было до 50 метров. Они начали разрывать позицию, поднимать бревна, чтобы достать тело. В результате за 3-4 часа им удалось достать тело и забрать его", – рассказывает Ян.

Защитник также поделился историей о том, как 7 легионеров выдержали оборону против около 60 россиян. Это произошло тогда, когда украинцы вошли за Купянск, оборона Новоселовского. Бои продолжались в самом населенном пункте, между позициями было до 25 метров. Легионеры выдержали пришествие противника.

"К сожалению, было двое погибших, ранены были все. Ходить и держать оружие в руках могли только двое. Они оттащили раненых и погибших внутрь здания, а сами заняли круговую оборону извне. На них наступало немало людей. Бои продолжались на территории одного двора", – говорит Ян.

Наступательные силы противника были разбиты, их остатки отошли. Была произведена эвакуация раненых и погибших. Украинские войска заняли позицию и держали оборону.

Легионеры подаются на государственные награды, они их получают. Есть определенное количество людей, отмеченных орденом "За мужество". Для них также действует упрощенная система получения украинского гражданства, и часто ребята решают остаться в Украине.

Ранее немец из Интернационального легиона ответил на упреки россиян "на Берлин".

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