Целевая мобилизация в Украине: что это такое и кто подпадает

До 21 ноября 2022 года в Украине продлено военное положение и всеобщую мобилизацию. Однако также власти могут объявить целевую мобилизацию в Украине. Что это такое – читайте в материале ТСН.ua.

Что такое целевая мобилизация

Еще в мае 2022 года Кабинет Министров расширил Положение о единой государственной системе гражданской защиты, согласно которому украинцев могут привлекать к восстановлению государства и ликвидации последствий войны после ее окончания.

Те категории населения, которые подпадают под целевую мобилизацию, не будут участвовать в боевых действиях. Они будут отправлены на определенные территории после проведения аварийных работ и разминирования, чтобы они там работали. Следует обратить внимание, что при целевой мобилизации зарплата, должность и место работы будут сохраняться за мобилизованными гражданами.

Кто подпадает

В первую очередь, к ликвидации последствий войны будут привлекать силы гражданской защиты. Им будут помогать пожарно-спасательные и аварийно-спасательные службы, другие подразделения.

Однако при возникновении потребности в дополнительных силах могут мобилизовывать другое трудоспособное население. Впрочем, все это будет происходить по добровольному согласию.

Напомним, ранее представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительством было предусмотрено привлечение волонтеров и работников без профессионального образования, чтобы предоставлять услуги социального плана во время войны и действия военного положения. В частности, тем семьям, которые находятся в сложных жизненных ситуациях.

Теперь каждый украинец может добровольно приобщиться к ликвидации последствий российской агрессии по этой ссылке.

Целевая мобилизация: какие задачи могут стоять перед мобилизованными

ликвидировать последствия ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций;

ликвидировать последствия военных действий в тех населенных пунктах и территориях, которые испытали влияние средств поражения;

восстановить критическую инфраструктуру сферы жизнеобеспечения населения;

определять населенные пункты и территории, нуждающиеся в проведении гуманитарного разминирования, маркировать опасные территории.

Ранее целевая мобилизация могла быть введена в целях ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.