Целился из ружья в детей и правоохранителей: под Кропивницким мужчина устроил стрельбу

Сейчас подозреваемый находится под стражей.
В Кировоградской области будут судить жителя Новоукраинского района, который у себя во дворе устроил стрельбу. Он стрелял по жене и детям, а также правоохранителям, которые прибыли на вызов.
Об этом сообщают в пресс-службе Кировоградской областной прокуратуры.
Мужчине сообщено о подозрении по факту хулиганских действий с применением огнестрельного оружия и покушении на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 4 ст. 296, ст.348 УК Украины).
Событие произошло в одном из сел Новоукраинского района Кировоградской области. Местный житель, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу из охотничьего ружья по жене и малолетним детям. Он также открыл огонь по работникам полиции, приехавшим на вызов, угрожал стражам порядка расправой и отказывался сложить оружие.
Подозреваемый сейчас взят под стражу.
Напомним, что в пригороде Харькова Toyota врезалась в отбойник. После чего начался конфликт и в ход пошло травматическое оружие.