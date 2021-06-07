Целился из ружья в детей и правоохранителей: под Кропивницким мужчина устроил стрельбу

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

В Кировоградской области будут судить жителя Новоукраинского района, который у себя во дворе устроил стрельбу. Он стрелял по жене и детям, а также правоохранителям, которые прибыли на вызов.

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Об этом сообщают в пресс-службе Кировоградской областной прокуратуры.

Мужчине сообщено о подозрении по факту хулиганских действий с применением огнестрельного оружия и покушении на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 4 ст. 296, ст.348 УК Украины).

Событие произошло в одном из сел Новоукраинского района Кировоградской области. Местный житель, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу из охотничьего ружья по жене и малолетним детям. Он также открыл огонь по работникам полиции, приехавшим на вызов, угрожал стражам порядка расправой и отказывался сложить оружие.

Подозреваемый сейчас взят под стражу.

Напомним, что в пригороде Харькова Toyota врезалась в отбойник. После чего начался конфликт и в ход пошло травматическое оружие.

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