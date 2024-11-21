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Целились в головы людей на Западе: эксперт назвал цель удара РФ межконтинентальной баллистикой

Целились в головы людей на Западе: эксперт назвал цель удара РФ межконтинентальной баллистикой

Последствия ракетного удара по Днепру 21 ноября / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Он подчеркнул, что сейчас Россия устраивает шоу, чтобы убедить западных зрителей в том, что побеждает.

Главная цель удара РФ межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру – не украинцы, а головы людей на Западе.

Такое мнение высказал финансовый и политический эксперт Сергей Фурса.

"Россияне ударили межконтинентальной ракетой по Днепру. Но целились они в голову людей на Западе. Это основная причина удара. Главная цель. Напугать еще больше Маска и Ко ядерной войной. Чтобы они еще больше вопили о том, что нельзя помогать Украине. Еще больше кричали о том, что Россия мощная и нельзя ее обижать", – пишет Фурса.

По мнению эксперта, россияне находят "благодарную аудиторию" на Западе. Он отметил, что даже фондовые рынки в эти дни реагируют на объявление воздушной тревоги в Киеве, хотя последние два года не обращали на это внимания.

"Так что де-факто ракета действительно была межконтинентальной. Ибо цель ее, настоящая цель, была на другом континенте", – убежден аналитик.

По его мнению, это объясняет, почему Байден не принимал решения относительно ударов вглубь России до выборов. Потому что американцы понимали, что Россия будет вести себя именно так и что эту истерику охотно подхватят трамписты.

"Но Трамп и так победил. Однако Маск и Ко до сих пор в памперсах до сих пор фанатеют от Путина. И нам с этим жить. С кучей сторонников Путина и чувствительных к российской пропаганде людей, которые теперь в США гораздо ближе к власти, чем были. И они продолжают истерить. Пугая всех неотвратимостью ядерной войны", – рассуждает эксперт.

Фурса считает, что россиянам сейчас выгодно распространять видео с ударом и нагнетать истерию. Именно для этого была и пресс-конференция Захаровой.

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"Где типа случайно типа позвонили и типа хотели, чтобы она не комментировал этот удар. Чтобы еще раз подчеркнуть этот факт и привлечь внимание. Еще раз показать "кузькину мать". Еще раз напугать", — говорит аналитик.

Он подчеркнул, что сейчас Россия устраивает шоу, чтобы убедить западных зрителей в том, что побеждает, "не достигнув никаких целей во время постоянного наступления в течение года, израсходовав множество ресурсов и перенапрягши свою экономику".

"По факту не достигнув ничего. Кроме медиаэффекта. Но и этого им может оказаться достаточно. Если благодарные зрители будут принимать решения, учитывая непобедимость россиян. Любимая тема фанатов автократов. Любимый сюжет российской пропаганды.

А что мы? Как минимум мы должны понимать, чего хочет Россия. И не давать ей этого. Не пускать Путина в свою голову. Не быть Илоном Маском", – подытожил Сергей Фурса.

Напомним, утром 21 ноября армия агрессора РФ нанесла удар по Днепру.

Оккупанты применили межконтинентальную баллистическую ракету. Вероятно, речь идет о РС-26 "Рубеж". Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что утром 21 ноября РФ ударила новой межконтинентальной баллистикой.

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