Целую "фабрику наркотиков" разоблачили в Украине: торговцы пытались проникнуть в среду ВСУ (фото)

Следователи выяснили, что наркоторговцы продавали почти 250 тыс. доз в месяц на около 70 млн. грн.

Работники ГБР разоблачили группировку наркоторговцев, которые производили психотропы в промышленных масштабах, продавали их по всей Украине и пытались проникнуть в среду военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований.

Там уточнили, что нарколаборатории работали на территории нескольких областей. Разоблаченные злоумышленники продавали наркотики оптом и в розницу, зарабатывая десятки миллионов гривен в месяц.

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"В последние месяцы, пользуясь военным положением, наркодельцы особенно активизировались. В поле их зрения, в том числе были и прифронтовые районы. Не оставляли они попыток проникнуть и в среду военных и подорвать таким образом боеготовность наших подразделений", – говорится в заявлении ГБР.

Следователи выяснили, что наркоторговцы продавали почти 250 тыс. доз в месяц на около 70 млн. грн.

Также сообщается, что организатор и соучастник наркобизнеса покупали движимое и недвижимое имущество по всей Украине, чтобы легализовать доходы. В ГБР обратили внимание, что работу такой разветвленной группировки было бы трудно организовать без содействия представителей правоохранительных органов.

Сотрудники ГБР провели более 35 обысков в Киеве, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях. Задержан организатор наркобизнеса, три члена организованной группы и один из крупнейших оптовых покупателей.

Во время обысков было обнаружено и изъято более 20 кг психотропных веществ, более 600 л прекурсоров, соответствующее оборудование, более 60 тыс. дол. и другие вещественные доказательства.

Участникам организованной группы сообщено о подозрении в создании преступной группировки, занимающейся незаконным изготовлением и сбытом психотропных веществ в особо крупном размере. За это подозреваемым грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества. В то же время оптовому покупателю и реализатору наркотиков грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Напомним, в марте во Львове в похоронном бюро изъяли много оружия и наркотики на около 150 тыс. грн.

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