Целью россиян в гостинице в Харькове были именно иностранные журналисты – полиция

11 человек пострадали в результате обстрела россиян: полиция продолжает работать на месте происшествия.

Среди пострадавших – журналист иностранного издания, проживавший в гостинице и освещавший последствия вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом заявили в Национальной полиции Украины в Харьковской области.

10 января 2024 около 22:30 в Харькове прогремели взрывы. Зафиксировано два попадания по гостинице в Киевском районе. В настоящее время 11 человек пострадали, в том числе 37-летний журналист турецкого издания Anadolu. Девять доставили в больницы, двум пострадавшим оказали помощь на месте.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимира Тимошко, целью россиян были именно иностранные журналисты, освещающие события, связанные с военной агрессией России против Украины.

В результате обстрела частично повреждено здание отеля. На месте прилета начался пожар. На стоянке горели автомобили.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники.

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По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, РФ ракетами "демилитаризировала" детский оздоровительный центр в Харькове.

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