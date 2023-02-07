Целый день со светом: когда по областям не будут выключать электроэнергию и почему (график, карта)

В "Укрэнерго" уверяют, что замеры электроэнергии позволят скорректировать объемы лимитов для каждой области и обеспечить более равномерное распределение.

"Укрэнерго" аносировало изменения в графике отключения света в каждом регионе после замеров электропотребления. Во время этого целый день не будут отключать свет.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

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"По всей Украине, начиная с 8 февраля, будут изменены лимиты потребления. По каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений, а в другие дни возможны изменения в привычных графиках отключений. Это необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребление в каждой области", — объяснили в энергетической компании.

Впрочем, в "Укрэнерго" подчеркнули, что в случае повторения Россией массированных ракетных обстрелов по энергетической инфраструктуре проведение режимных измерений должно быть перенесено к стабилизации ситуации.

Ориентировочный график режимных измерений таков:

- 8 февраля: Запорожская, Донецкая, Николаевская области;

— 9 февраля: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;

— 10 февраля: Волынская, Киевская область;

— 13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;

– 14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;

— 15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;

– 16 февраля: Днепропетровская область;

– 17 февраля: г. Киев, Черновицкая область;

— 20 февраля: Львовская, Одесская.

ФОТО: График измерения реального потребления электричества/Укрэнерго

Как будут производиться замеры электроэнергии

Поочередно в каждой области на один день будут полностью сняты ограничения потребления. Поскольку в энергосистеме дефицит мощности, вызванный российскими атаками, одновременно в областях, где не производятся замеры в конкретный день, лимиты потребления могут быть несколько снижены. Более конкретную информацию можно получить от облэнерго в своем регионе, отмечают в "Укрэнерго".

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Для чего нужны замеры

Благодаря измерениям "Укрэнерго" сможет увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии. Такое исследование позволяет определить, сколько именно сейчас потребляет каждая область при нормальной работе энергосистемы. Такие измерения позволят учитывать при установлении лимитов релокацию предприятий, миграцию населения, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления.

На что повлияют результаты измерений

Полученные результаты, которые будут учитывать изменения в численности населения и размещении предприятий, позволят скорректировать объемы лимитов для каждой области и обеспечить более равномерное распределение имеющейся в системе мощности по регионам.

Напомним, после масштабной аварии на подстанции в Одессе и районе обещают больше света в сутки, но еще немного подождать.

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