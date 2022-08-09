Целый взвод: на Буковине задержали почти три десятка уклонистов, пытавшихся сбежать за границу

Злоумышленники из разных регионов Украины пытались незаконно попасть в Румынию и Молдову.

В Черновицкой области пограничники задержали почти 30 человек, которые пытались незаконно попасть в Молдову и Румынию.

Об этом информирует Госпогранслужба.

Так, утром, 8 августа, пограничный наряд отдела "Красноильск" обнаружил восемь мужчин. Злоумышленники пытались скрыться, но после короткого преследования их удалось задержать. Чтобы остановить нарушителей, пограничники произвели предупредительные выстрелы вверх.

Это жители Черновицкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областей. Мужчины пытались скрыться за границу.

Еще пять человек, незаконно пытавшихся попасть в Румынию, задержали пограничники этого же отдела в выходные.

Пограничники отделов "Сокиряне", "Кельменцы" и "Герца" за выходные задержали пятнадцать нарушителей границы — жителей Харьковской, Донецкой, Николаевской, Львовской и Черновицкой областей.

Всех правонарушителей доставили в пограничные подразделения для привлечения к ответственности по статье "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Кроме этого, в отношении двух человек в Нацполицию направлено сообщение об уголовном правонарушении, предусмотренном статьей "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Им грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет. Следственные действия продолжаются.