Цена на свет в Украине не изменится до конца отопительного сезона: решение правительства

Льготные цены на электричество будут сохраняться до 31 марта 2023 года.

Кабмин Украины принял постановление 28 октября, согласно которому цена на электроэнергию для населения останется неизменной до конца отопительного сезона.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Так, правительство приняло постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 5 июня 2019 г. №483". Постановление продолжает действие спецобязанностей, возложенных на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии.

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Это означает, что льготные цены на электроэнергию для бытовых потребителей будут сохраняться в течение осени-зимы 2022-23 годов и до 31 марта 2023 года.

Напомним, цены на электроэнергию для населения были снижены с 1 октября 2021 года. Фиксированный тариф составляет: для индивидуальных бытовых потребителей – 1,44 грн/кВт час. при потреблении до 250 кВт час. в месяц и 1,68 грн/кВт час. – свыше 250 кВт час. на месяц;

Ситуация со светом в Украине

В Офисе президента сообщили, что ситуация с энергообеспечением в Украине остается напряженной. Для полного восстановления требуется время.

Так, в Украине вводятся беспрецедентные экстренные ограничения потребления электроэнергии, чтобы не допустить полного обесточивания Киева и центральных регионов. Так что киевлянам будут выключать свет на неопределенный срок.

Как пояснили в "Укрэнерго", пока украинцам временно выключают свет, идет ремонт поврежденной ракетными обстрелами инфраструктуры магистральных сетей. Также в этот момент из-за повреждения определенных электростанций может возникнуть дефицит их мощности в сети определенного региона.

Внезапные отключения каждый день: выключение электроэнергии станет еще более массовым

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