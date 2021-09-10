Цена освобождения ОРДЛО и обязательная COVID-вакцинация в США. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Украинская армия готова освободить оккупированные Донецк и Луганск, если будет приказ. Однако цена такого решения чрезвычайно высока — десятки тысяч погибших. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Читать дальше ->
- В Хмельницком в одном из учебных заведений зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Заболели по меньшей мере 84 ученика 1-4 классов и один взрослый. Читать дальше ->
- Президент США Джо Байден объявил о новых радикальных федеральных мерах по борьбе с COVID-19, в частности о принудительной вакцинации или еженедельном тестировании сотрудников крупных компаний. Читать дальше ->
- Американский стендап-комик и актер Арт Метран, больше всего известный по роли капитана полиции Эрни Маузера во второй и третьей частях "Полицейской академии", ушел из жизни в возрасте 84 лет. Читать дальше ->
- Дания первой в Европейском Союзе вернулась к допандемической жизни, отменив последние связанные с COVID-19 карантинные ограничения. Читать дальше ->