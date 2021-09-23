"Цена реформ": Зеленский в ООН рассказал о покушении на своего помощника Шефира

"Цена реформ": Зеленский в ООН рассказал о покушении на своего помощника Шефира

"Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ", — прокомментировал инцидент Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 сентября, выступил на общих дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Видеотрансляцию речи украинского лидера обнародовали в ОП.

Выступление глава государства начал с рассказа об обстреле автомобиля своего помощника Сергея Шефира, который произошел 22 сентября около 10 часов утра по Киеву неподалеку от села Лесники Киевской области.

"Три часа ночи. Десятки звонков. На первого помощника президента Украины совершено покушение. 12 выстрелов, три попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ", — высказался Зеленский.

По его словам, угрозы жизни водителя нет.

Ранее президент заявлял, что покушение на Шефира было реакцией различных политико-финансовых групп на курс и деятельность президентской команды по ограничению их влияния в Украине.

Напомним:

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