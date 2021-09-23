"Цена реформ": Зеленский в ООН рассказал о покушении на своего помощника Шефира

"Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ", — прокомментировал инцидент Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 22 сентября, выступил на общих дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Видеотрансляцию речи украинского лидера обнародовали в ОП.
Выступление глава государства начал с рассказа об обстреле автомобиля своего помощника Сергея Шефира, который произошел 22 сентября около 10 часов утра по Киеву неподалеку от села Лесники Киевской области.
"Три часа ночи. Десятки звонков. На первого помощника президента Украины совершено покушение. 12 выстрелов, три попали в водителя. Вот вам цена изменений в государстве, вот вам цена реформ", — высказался Зеленский.
По его словам, угрозы жизни водителя нет.
Ранее президент заявлял, что покушение на Шефира было реакцией различных политико-финансовых групп на курс и деятельность президентской команды по ограничению их влияния в Украине.
Напомним:
- В автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира 22 сентября около 10 часов утра недалеко от села Лесники стреляли неизвестные.
- В машину попало более десяти пуль, ранения получил водитель транспортного средства.
- Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил, что нападение на Шефира могло быть "приветом" от контрабандистов и криминальных авторитетов, активную борьбу с которыми начал президент.
- В то же время сам Зеленский заявил, что "передавать привет выстрелами из леса в авто его друга — это слабость".
- Относительно мотивов преступления, эксперт по вопросам госбезопасности, генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил, что надо искать обиженных людей среди так называемых олигархов и "решал".