Цена "Северного потока-2": в 2022 году Украина получит от Госдепа США почти на $ 30 млн больше

Общий размер американской помощи будет составлять не менее 481,5 млн долларов.

В четверг, 29 июля, Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента США в 2022 году, в котором увеличен размер помощи Украине и внесены поправки о санкциях против российского газопровода в Европу "Северный поток-2".

Об этом сообщили на Facebook-странице посольства Украины в США.

"Общая сумма средств, которые должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и связанных программ составляет не менее 481,5 млн долларов, что на 28,5 млн долларов больше, чем в текущем году ", — говорится в сообщении.

На цели безопасности помощи Украине по статье "Международное военное финансирование" предусмотрено 125 млн долларов. Это на 10 млн долларов больше, чем в 2021 году.

Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен Сенатом США и подписан президентом США.

Напомним, что Джо Байден и Ангела Меркель обнародовали декларацию об условиях использования российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. Она называется: в поддержку Украины и европейской энергетической безопасности. В документе — устные гарантии и обещания помощи Украине.

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