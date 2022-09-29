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Цена войны и призывы помочь Украине: главные новости ночи 29 сентября

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Цена войны и призывы помочь Украине: главные новости ночи 29 сентября

Фото: pixabay.com

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Главные новости ночи 29 сентября:

  • Колоссальная сумма: сколько стоит мировой экономике война России в Украине. Читать дальше –>
  • Украина предлагает РФ большие обмены граждан, но РФ в единоличном порядке принимает решение, кого отдавать, а кого нет. Об этом заявил Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец. Читать дальше –>
  • Президент Европейского парламента Роберта Мецола призвала к поддержке Украины. Читать дальше –>
  • Канада будет заниматься восстановлением железнодорожной инфраструктуры Украины. Читать дальше –>
  • Австрийский военный эксперт Том Купер, регулярно анализирующий ситуацию на фронте и известный своими ироническими заметками в адрес россиян, опубликовал очередной отчет за 27-28 сентября. Читать дальше –>

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