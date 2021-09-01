Цена здоровья: сколько овощей нужно употреблять ежедневно

При этом картофель не должен быть основным овощем и заменять другие.

Многолетние исследования среди миллионов людей с разных континентов показали: если мы едим натуральные растительные продукты, это помогает нам быть более устойчивыми к болезням, а еще — улучшает качество и продолжительность жизни.

Об этом информирует Центр общественного здоровья Украины в Telegram-канале.

Большинство овощей содержит множество витаминов, минералов, пищевых волокон и одновременно полезные калории.

Сколько нужно есть овощей

Человек ежедневно должен потреблять более 300 г овощей, или четыре-пять порций. Для женщины порция может быть размером один кулак, а для мужчины — два кулака. При этом картофель не должен быть основным овощем и заменять другие.

Также желательно есть одну порцию бобовых в день: это горошек, фасоль, чечевица.

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Интересно, что мужчины всего мира потребляют меньше овощей, чем женщины. Поэтому норму потребления для мужчин желательно увеличить.

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