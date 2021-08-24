"Ценим искренность и открытость": представительство НАТО в Украине поздравило с Днем Независимости

"Ценим искренность и открытость": представительство НАТО в Украине поздравило с Днем Независимости

Работники и работницы представительства поделились своими впечатлениями об Украине.

24 августа 1991 года Верховная Рада провозгласила Акт Независимости Украины. Сегодня украинцы празднуют и принимают наилучшие пожелания.

Свое приветствие на официальной странице опубликовало Представительство НАТО в Украине.

По случаю праздника директор Центра информации и документации НАТО Винета Кляйне, заместитель директора Офиса связи НАТО Хелена Акивуми, координатор международной консультационной помощи Кеннет Майруп, советник по вопросам политики безопасности Томаш Стрихаж и советник по гендерным вопросам Мэтью Стоунер поделились своими самыми яркими впечатлениями об Украине и поздравили украинцев.

Напомним, 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости, проходит праздничный парад Вооруженных сил Украины. Событие началось в 9:30, следить за парадом можно онлайн.

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