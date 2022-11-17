"Ценный и редкий трофей": ВСУ на Луганщине захватили российскую модернизированную гаубицу (видео)

Украинские военные в Луганской области завоевали новый трофей – 152-мм модернизированную самоходную гаубицу оккупантов.

Соответствующее видео обнародовал канал СтратКом ВСУ.

"Ценный и редкий трофей. В Луганской области ВСУ захватили российскую модернизированную гаубицу 2С19М2 Мста-СМ2", — говорится в сообщении к видео.

Ситуация на фронте

Силы обороны Украины за сутки поразили 17 мест сосредоточения российских захватчиков. По состоянию на 17 ноября, общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 83 110 человек. ВСУ в сутки ликвидировали 400 российских военных.

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