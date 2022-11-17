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"Ценный и редкий трофей": ВСУ на Луганщине захватили российскую модернизированную гаубицу (видео)

"Ценный и редкий трофей": ВСУ на Луганщине захватили российскую модернизированную гаубицу (видео)

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
2287
Время на прочтение
1 мин
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"Ценный и редкий трофей": ВСУ на Луганщине захватили российскую модернизированную гаубицу (видео)

скриншот с видео

Оккупанты остались без гаубицы 2С19М2 Мста-СМ2.

Украинские военные в Луганской области завоевали новый трофей – 152-мм модернизированную самоходную гаубицу оккупантов.

Соответствующее видео обнародовал канал СтратКом ВСУ.

"Ценный и редкий трофей. В Луганской области ВСУ захватили российскую модернизированную гаубицу 2С19М2 Мста-СМ2", — говорится в сообщении к видео.

Ситуация на фронте

Силы обороны Украины за сутки поразили 17 мест сосредоточения российских захватчиков. По состоянию на 17 ноября, общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 83 110 человек. ВСУ в сутки ликвидировали 400 российских военных.

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Дата публикации
Просмотры
2287
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