Ценовые рекорды: какие продукты и насколько подорожали в Одесской области

Больше всего выросли цены на масло, овощи и молочную продукцию.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Одесской области в 2021 году выросли на 13,2%.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления статистики региона.

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В частности, в прошлом году индекс потребительских цен (индекс инфляции) составил 110,4%. Среди продуктов питания больше всего выросли цены на масло и жиры – на 27,7%. Такая динамика обусловлена ​​повышением цен на растительное масло в 1,5 раза.

На 20,5% подорожали овощи: свекла (в 2,2 раза), белокочанная капуста, баклажаны и репчатый лук (в 2 раза), кабачки (в 1,8 раза), морковь (в 1,7 раза). В то же время сладкий перец подешевел на 67,7%, помидоры – на 6,1%.

Рост цен на хлеб и хлебопродукты составил 20,2%.

Сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия выросли в цене на 16,1%, что вызвано существенным подорожанием сахара на 28,4%.

Стоимость мяса и мясопродуктов повысилась на 12,3%, в том числе и свежее, охлажденное, замороженное мясо домашней птицы – на 25,1%.

На 11,7% подорожали молоко, творог и яйца. Больше всего в этой группе продуктов подорожали яйца – на 19,9%, а также сметана жирностью до 15% включительно – на 13,3%.

В то же время зафиксировано снижение цен на фрукты (на 10,1%), больше всего подешевели яблоки – на 42,4%.

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Как сообщалось, на украинских рынках и в магазинах подорожала свинина.

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