Центр Хмельницкого перекрыли из-за подозрительной находки: подробности и фото

Взрывотехники уже обезвредили сумку.

В Хмельницком в пятницу, 29 октября, правоохранители перекрыли центр города из-за подозрительного чемодана, который нашли посреди улицы.

Об этом сообщили в Хмельницком районном управлении полиции.

Правоохранители в 9:00 получили сообщение о том, что на перекрестке улиц Владимирская-Проскуровская, вблизи дома, под знаком пешеходного перехода стоит подозрительный чемодан.

На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа полиции, специалисты-взрывотехники и правоохранители. Они перекрыли центр города и оцепили подозрительный предмет.

Как сообщает "Общественное", в 10:20 взрывотехники обезвредили чемодан. Он был пуст.

Напомним, в аэропорту Львова из-за подозрительной сумки были эвакуированы работники и пассажиры.

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