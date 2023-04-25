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Центр Ивано-Франиковской остался без света: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
243
Время на прочтение
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Центр Ивано-Франиковской остался без света: что произошло

Центр Франковска остался без света. / Фото: УНИАН

Аварийные бригады уже работают над ликвидацией аварии.

Во вторник, 25 апреля, центр Ивано-Франковска остался без электроэнергии. В городе произошла авария на подстанции.

Об этом сообщили в пресс-службе "Прикарпатьеоблэнерго".

"Центральная часть Ивано-Франковска обесточена из-за аварийного отключения на подстанции, которая питает центр областного центра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийные бригады уже работают над ликвидацией аварии. О ремонте и восстановлении электроснабжения обещают сообщить позже.

Как сообщалось, в Украине из-за российских ракетных ударов могут поднять тарифы на электричество для населения. Нардепы убеждают, что рост будет невысоким.

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Дата публикации
Просмотры
243
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