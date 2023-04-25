Центр Ивано-Франиковской остался без света: что произошло

Аварийные бригады уже работают над ликвидацией аварии.

Во вторник, 25 апреля, центр Ивано-Франковска остался без электроэнергии. В городе произошла авария на подстанции.

Об этом сообщили в пресс-службе "Прикарпатьеоблэнерго".

"Центральная часть Ивано-Франковска обесточена из-за аварийного отключения на подстанции, которая питает центр областного центра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийные бригады уже работают над ликвидацией аварии. О ремонте и восстановлении электроснабжения обещают сообщить позже.

Как сообщалось, в Украине из-за российских ракетных ударов могут поднять тарифы на электричество для населения. Нардепы убеждают, что рост будет невысоким.

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