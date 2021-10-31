Центр общественного здоровья показал, кто получает приз за самую страшную маску на Хэллоуин

Центр общественного здоровья показал, кто получает приз за самую страшную маску на Хэллоуин

На днях тысячи людей пойдут в клубы и бары праздновать Хэллоуин.

Приз за самую страшную маску на Хэллоуин получает – тот, кто ее не носит.

Так, Центр общественного здоровья Украины креативно напомнил о важности ношения масок во время пандемии.

На днях тысячи людей пойдут в клубы и бары праздновать Хэллоуин.

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В то же время, за последние две недели октября в Украине фиксируют более 20 тыс. новых случаев COVID-19 ежедневно, а почти все области на грани красной зоны, или уже ее пересекли.

Компания "Самая страшная маска на Хэллоуин" все еще актуальна.

Вакцинируйтесь.

Носите маски. ❕

Соблюдайте физическую дистанцию.

Мойте руки.

"Будьте ответственны, ведь только вместе мы сможем остановить пандемию!" — резюмируют в Центре общественного здоровья.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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