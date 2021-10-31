Центр общественного здоровья показал, кто получает приз за самую страшную маску на Хэллоуин

На днях тысячи людей пойдут в клубы и бары праздновать Хэллоуин.
Приз за самую страшную маску на Хэллоуин получает – тот, кто ее не носит.
Так, Центр общественного здоровья Украины креативно напомнил о важности ношения масок во время пандемии.
На днях тысячи людей пойдут в клубы и бары праздновать Хэллоуин.
В то же время, за последние две недели октября в Украине фиксируют более 20 тыс. новых случаев COVID-19 ежедневно, а почти все области на грани красной зоны, или уже ее пересекли.
Компания "Самая страшная маска на Хэллоуин" все еще актуальна.
- Вакцинируйтесь.
- Носите маски. ❕
- Соблюдайте физическую дистанцию.
- Мойте руки.
"Будьте ответственны, ведь только вместе мы сможем остановить пандемию!" — резюмируют в Центре общественного здоровья.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.