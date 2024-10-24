Центральная МСЭК проверила тысячи решений об инвалидности: стало известно, сколько осталось в силе

Речь идет о расследовании уголовных дел в отношении сотрудников ТЦК, ВЛК и МСЭК по фактам содействия в уклонении от мобилизации и выезде за границу.

Центральная Медико-социальная экспертная комиссия ( МСЭК ) оставила в силе почти 17 тыс. решений подчиненных ей областных комиссий о предоставлении инвалидностей, присланных на проверку правоохранителями.

Об этом говорится в статистических данных, предоставленных "Укринформом" в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Сотрудники Национальной полиции и Государственного бюро расследований по состоянию на 1 января 2024 года проводили расследование в 312 уголовных производствах такой категории. Большинство этих дел расследовали в Нацполиции (308), а также четыре дела были в работе в ДБР.

2024 Нацполиция и ДБР возбудили еще 161 уголовное производство по фактам содействия в уклонении от мобилизации и выезде за границу сотрудниками ТЦК и СП, ВЛК и МСЭК.

В ходе расследования изъяли около 23 483 медико-экспертных дел, из которых 18 968 дел для проверки принятых решений было направлено в Центральную МСЭК. Центральной МСЭК оставлено в силе 16 992 решений по медико-экспертным делам.

"В 1588 таких делах – проверка продолжается. В 66 медико-экспертных делах Центральной МСЭК отменены принятые решения и в отношении 6 таких решений лицам МСЭК сообщено о подозрении", – заявили в прокуратуре.

Известно, что правоохранители уже завершили расследование по 118 делам по фактам содействия в уклонении от мобилизации и выезде за границу. На рассмотрение судов было направлено уже 79 обвинительных актов.

В то же время в 193 уголовных производствах досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский собрал заседание СНБО по ситуации с МСЭК.

В результате генеральный прокурор Андрей Костин ушел в отставку, а МСЭК решили ликвидировать.

Также стало известно об очередном разоблачении в МСЭК. В Ровно поймали на взятке врача-невропатолога.

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