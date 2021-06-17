Центры массовой вакцинации по всей стране изменили график работы из-за праздника Троицы

В Минздраве говорят, что их количество в Украине уже выросло до 70.

Сегодня, завтра и в понедельник, 21 июня. Центры массовой вакцинации от коронавируса изменили график работы.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Все — из-за праздника Троицы, а значит, и длинные выходные, сообщили в Министерстве здравоохранения. Например, все четыре пункта прививок от COVID-19 в Одессе будут закрыты в субботу и воскресенье, но будут работать в понедельник.

А вот 17-18 июня, вместо выходных, принимать желающих вакцинироваться будут в Киеве и Днепре.

Всего, говорят в Минздраве, с 17 по 21 июня по всей стране будут работать семь десятков пунктов прививок. График их работы — можно посмотреть на сайте ведомства.

Новости Украины: центры массовой вакцинации изменили график работы из-за праздника Троицы

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