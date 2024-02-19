Центры переполнены: в одну из стран ЕС прибывает все больше украинских беженцев

Муниципальные приюты для украинских беженцев в Нидерландах заполнены почти до предела. Из 90 тысяч мест приема украинцев занято более 99%.

Нидерланды сталкиваются с проблемой размещения украинских беженцев. В муниципальных приютах занято более 99% мест, а люди продолжают прибывать. В результате некоторые центры могут временно закрыться в ближайшие недели.

Об этом сообщает Telegraaf .

За первые недели 2024 года в регистрационный центр в Утрехте обратилось более 3000 украинцев. Обычно беженцы сначала остаются в центре регистрации в Jaarbeurs, а затем переезжают в муниципальное убежище. Так организовали прием украинских беженцев с момента полномасштабного нападения России на Украину. Все украинцы имеют право на место в муниципальных приютах Нидерландов.

Но доступные места для убежища в муниципалитетах заканчиваются, сообщил Яап Донкер с пожарной станции Veiligheidsregio Utrecht, помогающей организовывать убежища.

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Приют при регистрационном пункте, рассчитанном на 140 мест, с начала февраля постоянно переполнен. Каждый день все больше людей прибывает, а отправить их некуда.

"Есть вероятность того, что нам придется временно закрыть дверь в ближайшие недели. Мы не хотим этого, но у нас нет другого выбора, поскольку психические и физические условия жизни, такие как гигиена, больше не могут быть гарантированы. Это значит, что люди могут оказаться на улице", – сказал Донкер.

В недавнем письме парламенту госсекретарь по делам беженцев Эрик ван дер Бург отметил, что он будет пытаться стимулировать "самостоятельность и участие" украинских беженцев в Нидерландах, чтобы освободить несколько мест в муниципальных приютах. Одним из вариантов может быть требование оплачивать убежище, если у них есть достаточный доход.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, к концу января 2024 года Нидерланды предоставили статус временной защиты 149 тысячам украинцев.

Напомним, только 25,2% беженцев из Украины работают, в частности, в Германии. В Дании 78% украинцев уже нашли работу. В Чехии работают 66%, в Польше – 65%, в Швеции и Великобритании – 56%, в Нидерландах – 50%. Между тем, в Германии украинцы получают помощь в размере 563 евро, а дети — от 357 до 471 евро в зависимости от возраста.

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