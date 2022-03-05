Центры помощи эвакуированным и беженцам: "горячие линии" для обращений граждан

Список для граждан в разных регионах Украины.
В ГСЧС предоставили телефоны "горячих линий" и центров помощи беженцам в регионах.
Список для граждан в разных регионах Украины:
Также в "Укрзалізниці" предоставили список направлений движения пригородных поездов по территории ОЖД на 05.03.2022.
Будут курсировать пригородные поезда по направлениям:
- Христиновка - Черкассы - Христиновка,
- Христиновка - Известнянка - Христиновка,
- Гайворон – Винница – Гайворон,
- Т. Шевченко – Гребенка – Т. Шевченко,
- Т. Шевченко – Христиновка – Т. Шевченко,
- Черкассы - Т. Шевченко - Черкассы,
- Мироновка - Знаменка - Мироновка,
- Т. Шевченко - Высока - Т. Шевченко,
- Т. Шевченко - Помошная - Т. Шевченко,
- Одесса - Известнярка - Одесса,
- Одесса - Балта - Одесса,
- Одесса - Раздельная - Одесса,
- Одесса - Мигаево,
- Одесса - Колосовка - Одесса,
- Знаменка - Александрия - Знаменка,
- Т. Шевченко - Знаменка - Т. Шевченко,
- Знаменка - Цветково - Знаменка,
- Мироновка - Цветково - Мироновка,
- Помошная - Александрия,
- Знаменка - Пятихатки - Знаменка,
- Помошная - Людмиловка - Помошная,
- Помошная - Знаменка - Помошная,
- Помошная - Долинская - Помошная,
- Помошная - Вознесенск - Помошная.
Расписание поездов уточняйте по ссылке.