Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Центры помощи эвакуированным и беженцам: "горячие линии" для обращений граждан

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Центры помощи эвакуированным и беженцам: "горячие линии" для обращений граждан

УНИАН

Список для граждан в разных регионах Украины.

В ГСЧС предоставили телефоны "горячих линий" и центров помощи беженцам в регионах.

Список для граждан в разных регионах Украины:

©

Также в "Укрзалізниці" предоставили список направлений движения пригородных поездов по территории ОЖД на 05.03.2022.

Будут курсировать пригородные поезда по направлениям:

  • Христиновка - Черкассы - Христиновка,
  • Христиновка - Известнянка - Христиновка,
  • Гайворон – Винница – Гайворон,
  • Т. Шевченко – Гребенка – Т. Шевченко,
  • Т. Шевченко – Христиновка – Т. Шевченко,
  • Черкассы - Т. Шевченко - Черкассы,
  • Мироновка - Знаменка - Мироновка,
  • Т. Шевченко - Высока - Т. Шевченко,
  • Т. Шевченко - Помошная - Т. Шевченко,
  • Одесса - Известнярка - Одесса,
  • Одесса - Балта - Одесса,
  • Одесса - Раздельная - Одесса,
  • Одесса - Мигаево,
  • Одесса - Колосовка - Одесса,
  • Знаменка - Александрия - Знаменка,
  • Т. Шевченко - Знаменка - Т. Шевченко,
  • Знаменка - Цветково - Знаменка,
  • Мироновка - Цветково - Мироновка,
  • Помошная - Александрия,
  • Знаменка - Пятихатки - Знаменка,
  • Помошная - Людмиловка - Помошная,
  • Помошная - Знаменка - Помошная,
  • Помошная - Долинская - Помошная,
  • Помошная - Вознесенск - Помошная.

Расписание поездов уточняйте по ссылке.

Следующая публикация