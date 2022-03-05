Центры помощи эвакуированным и беженцам: "горячие линии" для обращений граждан

Центры помощи эвакуированным и беженцам: "горячие линии" для обращений граждан

Список для граждан в разных регионах Украины.

В ГСЧС предоставили телефоны "горячих линий" и центров помощи беженцам в регионах.

Список для граждан в разных регионах Украины:

Также в "Укрзалізниці" предоставили список направлений движения пригородных поездов по территории ОЖД на 05.03.2022.

Будут курсировать пригородные поезда по направлениям:

Христиновка - Черкассы - Христиновка,

Христиновка - Известнянка - Христиновка,

Гайворон – Винница – Гайворон,

Т. Шевченко – Гребенка – Т. Шевченко,

Т. Шевченко – Христиновка – Т. Шевченко,

Черкассы - Т. Шевченко - Черкассы,

Мироновка - Знаменка - Мироновка,

Т. Шевченко - Высока - Т. Шевченко,

Т. Шевченко - Помошная - Т. Шевченко,

Одесса - Известнярка - Одесса,

Одесса - Балта - Одесса,

Одесса - Раздельная - Одесса,

Одесса - Мигаево,

Одесса - Колосовка - Одесса,

Знаменка - Александрия - Знаменка,

Т. Шевченко - Знаменка - Т. Шевченко,

Знаменка - Цветково - Знаменка,

Мироновка - Цветково - Мироновка,

Помошная - Александрия,

Знаменка - Пятихатки - Знаменка,

Помошная - Людмиловка - Помошная,

Помошная - Знаменка - Помошная,

Помошная - Долинская - Помошная,

Помошная - Вознесенск - Помошная.

Расписание поездов уточняйте по ссылке.