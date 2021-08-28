Цены на арбуз бьют рекорды падения: ягода подешевела втрое

Сезон арбуза в этом году начался с опозданием на две недели относительно средних многолетних сроков, стартовые цены на него были значительно выше, чем обычно.

В Украине цены на арбуз снизились втрое по сравнению с аналогичной датой 2020 года и достигли самой низкой цены за последние четыре сезона — 80 копеек за килограмм.

Об этом сообщают аналитики аналитической платформы плодоовощного бизнеса Еast-fruit.

Также читайте На рынках Украины подорожали морковь и столовая свекла: какие цены

"Украинские производители бахчевых растеряны — цены на арбуз еженедельно бьют рекорды падения, и перспективы снижения цен пока еще не исчерпаны. Сейчас средняя оптовая цена на качественный арбуз в производственных регионах Украины не превышает 80 коп/кг, что соответствует всего трем центам США. Это более чем втрое меньше, чем на ту же дату 2020 года, и является самой низкой ценой на эту бахчевую культур за последние четыре сезона ", — говорится в сообщении.

Как подчеркивается, сезон арбуза в этом году начался с опозданием на две недели относительно средних многолетних сроков, стартовые цены на него были значительно выше, чем обычно. Еще 16 июля 2021 года арбуз оптом продавался по 12 грн/кг (45 центов США). Однако с начала сезона, то есть всего через шесть недель, оптовая цена на арбуз в Украине обвалилась сразу в 15 раз.

Отмечается, что учитывая более позднее, чем обычно, начало сезона, предложение арбуза на рынке может продолжать расти еще не менее двух недель, что может еще более пагубно сказаться на ценах. Производители опасаются, что собирать его станет просто невыгодно.

Напомним: Цены на дыни выросли на треть. В разгар сезона эта сладкая бахчевая культура в среднем стоит 11 грн за килограмм. Аналитики скачок стоимости дынь связывают со снижением предложения на рынке. Какие цены на местных рынках Мукачево, Винницы, Львова и Одессы

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку